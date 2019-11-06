В Петербурге проходит сменяемый одиночный пикет в поддержку Михаила Светова

Активисты Либертарианской партии России в Петербурге организовали акцию в поддержку члена партии Михаила Светова, задержанного в среду, 6 ноября, в Москве. Возле Гостиного двора собралось около 50 человек, включая журналистов и случайных прохожих. Люди с плакатами встали в очередь, сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”.

На плакатах написаны лозунги: «Репрессии делают людей злее», «Обыск — развратное действие» и подобные. Никаких противоправных действий на акции к настоящему моменту не зафиксировано.

Отметим, что такая же акция сегодня проходит в Москве.

Олег Дилимбетов