Средняя стоимость аренды жилья в Москве и крупных городах России

Город Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года в ноябре 2019 года относительно октября в ноябре 2019 года относительно октября Москва 35,6 37 37,5 48,9 51,2 53 1% 4% Санкт-Петербург 28,9 29 30,5 42,5 46,6 46,5 5% 0% Екатеринбург 20,9 23,9 23,2 28,4 35,8 35 –3% –2% Воронеж 14,8 19,3 20,2 17,2 27,8 26,6 5% –4% Краснодар 17,6 18,4 19,4 22,5 27,7 29,7 5% 7% Новосибирск 17,7 19,5 19 27 25,7 26 –3% 1% Пермь 16,3 18,1 18,5 20,6 23,7 25,4 2% 7% Нижний Новгород 16,5 17 18 21,5 25,6 27,4 6% 7% Казань 17,1 17,6 17,1 24 25 23 –3% –8% Красноярск 17,9 15,5 16 26 21,3 22 3% 3% Самара 16,1 15,6 15,8 19,9 18,6 19,6 1% 5% Уфа 15,7 14,4 14,9 20,9 19,5 20,4 3% 5% Волгоград 13,7 14,2 14 20,2 19,2 18,7 –1% –3% Омск 12,5 14 13,7 17,2 18,3 17,7 –2% –3% Челябинск 12,4 13,3 13,4 16,9 19,5 19,2 1% –2%