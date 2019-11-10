Средняя стоимость аренды жилья в Москве и крупных городах России

|
|Город
|Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц)
|Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры
|Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры
|ноябрь 2018 года
|октябрь 2019 года
|ноябрь 2019 года
|ноябрь 2018 года
|октябрь 2019 года
|ноябрь 2019 года
|в ноябре 2019 года относительно октября
|в ноябре 2019 года относительно октября
|Москва
|35,6
|37
|37,5
|48,9
|51,2
|53
|1%
|4%
|Санкт-Петербург
|28,9
|29
|30,5
|42,5
|46,6
|46,5
|5%
|0%
|Екатеринбург
|20,9
|23,9
|23,2
|28,4
|35,8
|35
|–3%
|–2%
|Воронеж
|14,8
|19,3
|20,2
|17,2
|27,8
|26,6
|5%
|–4%
|Краснодар
|17,6
|18,4
|19,4
|22,5
|27,7
|29,7
|5%
|7%
|Новосибирск
|17,7
|19,5
|19
|27
|25,7
|26
|–3%
|1%
|Пермь
|16,3
|18,1
|18,5
|20,6
|23,7
|25,4
|2%
|7%
|Нижний Новгород
|16,5
|17
|18
|21,5
|25,6
|27,4
|6%
|7%
|Казань
|17,1
|17,6
|17,1
|24
|25
|23
|–3%
|–8%
|Красноярск
|17,9
|15,5
|16
|26
|21,3
|22
|3%
|3%
|Самара
|16,1
|15,6
|15,8
|19,9
|18,6
|19,6
|1%
|5%
|Уфа
|15,7
|14,4
|14,9
|20,9
|19,5
|20,4
|3%
|5%
|Волгоград
|13,7
|14,2
|14
|20,2
|19,2
|18,7
|–1%
|–3%
|Омск
|12,5
|14
|13,7
|17,2
|18,3
|17,7
|–2%
|–3%
|Челябинск
|12,4
|13,3
|13,4
|16,9
|19,5
|19,2
|1%
|–2%