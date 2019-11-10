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Средняя стоимость аренды жилья в Москве и крупных городах России

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Город Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры
ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года в ноябре 2019 года относительно октября в ноябре 2019 года относительно октября
Москва 35,6 37 37,5 48,9 51,2 53 1% 4%
Санкт-Петербург 28,9 29 30,5 42,5 46,6 46,5 5% 0%
Екатеринбург 20,9 23,9 23,2 28,4 35,8 35 –3% –2%
Воронеж 14,8 19,3 20,2 17,2 27,8 26,6 5% –4%
Краснодар 17,6 18,4 19,4 22,5 27,7 29,7 5% 7%
Новосибирск 17,7 19,5 19 27 25,7 26 –3% 1%
Пермь 16,3 18,1 18,5 20,6 23,7 25,4 2% 7%
Нижний Новгород 16,5 17 18 21,5 25,6 27,4 6% 7%
Казань 17,1 17,6 17,1 24 25 23 –3% –8%
Красноярск 17,9 15,5 16 26 21,3 22 3% 3%
Самара 16,1 15,6 15,8 19,9 18,6 19,6 1% 5%
Уфа 15,7 14,4 14,9 20,9 19,5 20,4 3% 5%
Волгоград 13,7 14,2 14 20,2 19,2 18,7 –1% –3%
Омск 12,5 14 13,7 17,2 18,3 17,7 –2% –3%
Челябинск 12,4 13,3 13,4 16,9 19,5 19,2 1% –2%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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