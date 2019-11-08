В Самаре временно изменится движение нескольких трамвайных маршрутов

В Самаре изменится движение трамвайных маршрутов № 22, № 24, № 25, № 11 и № 12 из-за строительства правого поворота трамвайной линии в районе перекрестка Московского шоссе и ул. Ташкентская. Об этом сообщает администрация города. Движение будет закрыто с 20:00 (MSK+1) 8 ноября 2019 года до 04:55 11 ноября 2019 года.

«Как сообщает МП «Трамвайно-троллейбусное управление», движение трамваев временно будет осуществляться следующим образом: маршрут № 22 — от Барбошиной поляны до улицы Красноармейская; маршрут № 24 — от Костромского переулка до 15 микрорайона; маршрут № 25 — от БТЭЦ до 15 микрорайона; маршрут № 11 — от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора»; маршрут № 12 — от Барбошиной поляны до Юнгородка»,— говорится в сообщении.

Алена Смирнова