Екатеринбургскую школьницу могли убить из-за неосторожного слова

Сыщики уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области совместно со следователями СУ СКР по Свердловской области по горячим следам занимаются раскрытием инцидента, произошедшего 5 ноября возле жилого дома на улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге.

Напомним, в ходе драке между двумя группами подростков, была ранена одна школьница. Она сумела добраться до родных и была госпитализирована, но позже скончалась. «Предпринимается комплекс необходимых мер для того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Представители МВД отрабатывают сразу несколько версий. Одной из версий является «неприязненные отношения» из-за неосторожно высказанного слова. Сыщики отрабатывают и иные возможные мотивы»,— пояснил «Ъ-Урал» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. На данный момент, колющий предмет, которым по предварительным данным была ранена погибшая девушка, направлен на экспертизу.

Игорь Лесовских