08 ноября, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Екатеринбургскую школьницу могли убить из-за неосторожного слова

Сыщики уголовного розыска отдела полиции №15 УМВД Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области совместно со следователями СУ СКР по Свердловской области по горячим следам занимаются раскрытием инцидента, произошедшего 5 ноября возле жилого дома на улице Машиностроителей, 20 в Екатеринбурге.

Напомним, в ходе драке между двумя группами подростков, была ранена одна школьница. Она сумела добраться до родных и была госпитализирована, но позже скончалась. «Предпринимается комплекс необходимых мер для того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Представители МВД отрабатывают сразу несколько версий. Одной из версий является «неприязненные отношения» из-за неосторожно высказанного слова. Сыщики отрабатывают и иные возможные мотивы»,— пояснил «Ъ-Урал» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. На данный момент, колющий предмет, которым по предварительным данным была ранена погибшая девушка, направлен на экспертизу.

Игорь Лесовских


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Интервью

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя