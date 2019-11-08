Глава МВД Башкирии: самоубийства полицейских не связаны с их работой

Глава МВД по Башкирии Роман Деев признал «всплеск суицида» среди личного состава региональной полиции в 2018 году. Однако, по его словам, «практически во всех случаях» причиной были не служебные, а «семейно-бытовые проблемы: ссоры с женами, дележ имущества и так далее». Об этом министр заявил в интервью, опубликованных газетами «Республика Башкортостан» и «Московский комсомолец». Со служебными вопросами, не исключает генерал Деев, могло быть связано самоубийство полицейского в Благовещенске. «И то до сих пор непонятно, что именно заставило оперуполномоченного совершить самоубийство»,— публикует мнение министра «Республика Башкортостан».

При этом, добавил генерал, «если сравнивать количество суицидов по Башкирии и отдельно по ведомству, то соотношение у нас гораздо ниже. Просто случаи с личным составом резонансные». Он дал понять, что статистика суицидов в полиции может быть связана с общим высоким показателем самоубийств в Башкирии.

Сотрудник отдела полиции №2 Уфы Эмиль Колмаков, который в августе врезался в фуру и вел трансляцию своей гибели в социальной сети Instagram, разговаривал в этот момент со своей девушкой и пытался ей доказать, что не надо расставаться, передает слова министра «Московский комсомолец».

Роман Деев добавил, что «в полицию на самом деле идут лучшие, но нужно учитывать, что это лучшие в той среде, в которой они живут и выросли». «Они такие, как и все общество»,— отметил он.

В июле издание «Медуза» в своем исследовании признало Башкирию лидером по числу преданных огласке самоубийств среди сотрудников полиции в России. На регион, по данным открытых источников, пришлось 10 из 50 таких случаев. Официальной статистики о таких инцидентах нет. В МВД объясняли волну суицидов среди своих сотрудников семейно-бытовыми или личными проблемами, но в неофициальных беседах полицейские рассказывали изданию о нездоровой ситуации в коллективах, где готовы «стучать» на коллег ради повышения и премии, о ненормированном рабочем днем, дефиците кадров, растущей нагрузке, а также о том, что полицейских заставляют ездить на оперативные мероприятия на своих автомобилях, оплачивать бензин и даже покупать за свой счет форму и шариковые ручки. Нагрузка на полицейских выросла в том числе из-за желания руководства МВД (министерством руководит Роман Деев) «побыстрее перебраться на работу в Москву», отмечала «Медуза».

Ирина Самойлова