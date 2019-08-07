В Уфе покончил жизнь самоубийством еще один полицейский

В Уфе расследуются обстоятельства смерти сотрудника полиции №2 23-летнего Эмиля Колмакова. 5 августа около часа ночи автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился полицейский, врезался в фуру на улице Интернациональной. Сотрудник полиции записывал момент столкновения на видео и вел трансляцию в социальной сети Instagram. Видеозапись опубликована в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «В контакте». На ней видно, как Эмиль Колмаков, находясь за рулем автомобиля, плачет. За мгновение до столкновения с грузовиком он отпускает руль и закрывает лицо руками. Салон автомобиля в кадр не попал.

На сайте «Преступная России» сообщается, что Эмиль Колмаков — уроженец Кармаскалов, служил в ВДВ, учился в Башкирском экономико-юридическом колледже, в отделе полиции работал с октября 2018 года.

По данным МВД Башкирии, полицейский скончался на месте. В момент ДТП он не находился на службе, был в гражданской одежде. В МВД считают, что полицейский не справился с управлением.

По итогам 2018 года Башкирия стала лидером в России по числу самоубийств среди полицейских, по версии издания «Медуза».

Олег Вахитов