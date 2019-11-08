В Ростове задержали предполагаемого убийцу женщины на ул. Нансена

Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины, работавшей менеджером по продаже недвижимости, совершенного на ул. Нансена 10 октября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Им оказался 29-летний житель Республики Дагестан.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Он рассказал следователю, что передал погибшей деньги для приобретения квартиры, но квартиру она не купила и деньги ему не вернула. В день убийства он пришел к женщине поговорить о возврате денег, и во время разговора нанес ей несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 10 октября на ул. Нансена в Ростове у входа в офис продаж «Доннефтестрой» неизвестный ударил ножом женщину и скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась на месте. Нападавших было двое. После содеянного они убежали в сторону железнодорожного переезда на ул. Нансена. Один из мужчин был в медицинской маске.

Дарья Голякова