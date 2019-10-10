В Ростове неизвестный зарезал женщину на улице

Сегодня около 10:30 на ул. Нансена в Ростове у входа в офис продаж «Доннефтестрой» неизвестный ударил ножом женщину и скрылся с места преступления, сообщает donnews.ru. В ГУ МВД по Ростовской области информацию подтвердили. Пострадавшая скончалась на месте.

«На женщину напали двое и после содеянного убежали в сторону железнодорожного переезда на ул. Нансена», говорится в сообщении. Один из мужчин был в медицинской маске, у другого на щеке лейкопластырь и борода.

По данным издания, в Ростове введен план перехвата «Квадрат».

В ГУ МВД по Ростовской области „Ъ-Юг“ сообщили, что по факту случившего ведомство проводит проверку.

Дарья Голякова