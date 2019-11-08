Объем факторингового портфеля банка «Кубань Кредит» достиг 504,6 млн рублей

По состоянию на 1 октября текущего года объем факторингового портфеля коммерческого банка «Кубань Кредит» достиг 504,57 млн рублей. С данными показателями кредитная организация заняла 25-е место в рейтинге факторинговых компаний страны по объему соответствующего портфеля.

Как сообщили в Ассоциации факторинговых компаний, оборачиваемость по факторинговому портфелю «Кубань Кредита» составила 58 дней. Это 10-е место в рейтинге. Объем выплаченного финансирования превысил 1,8 млрд рублей (25-е место). За девять месяцев этого года банку переуступлено 6959 поставок (26-е место).

В банке отметили, что впервые в обзор российского рынка факторинга «Кубань Кредит» был включен по итогам 2018 года и занял там 30-е место. По состоянию на 1 января 2019 года объем факторингового портфеля банка составил 406 млн руб. Кредитная организация также разместилась на 30-й позиции по объему выплаченного финансирования за 2018 год, на 24-й – по оборачиваемости по портфелю и 28-й – по количеству переданных факторам поставок. На сегодняшний день «Кубань Кредит» – единственный самостоятельный банк в ЮФО, предоставляющий услуги факторинга.

Василий Хитрых