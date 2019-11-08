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Ростов-на-Дону. Юг России

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В этом году население Ростовской области сократилось на 13,6 тыс человек

За первые девять месяцев этого года Ростовской области родилось около 28,3 тыс. человек, сообщает Ростовстат. При этом за указанный период умерло 41,9 тыс. человек. Так, естественная убыль населения в регионе составила 13,6 тыс. человек.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, на начало этого года в Ростовской области в трудоспособном возрасте находятся более 2,3 млн человек, что на 31,5 тыс. человек (-1,3%) меньше, чем в предыдущем году. По данным органа статистики, население в трудоспособном возрасте составляет 55,4% от общей численности населения региона (на начало 2018 года — 55,9%).

Сейчас в Ростовской области на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста приходится 806 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного (на начало 2018 года — 789 человек), из них 308 детей до 15 лет и 498 пенсионеров. Так, численность пенсионеров достигла 1,1 млн человек (+1,1%). Доля населения старших возрастных групп в общей численности населения составила 27,6%. По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличение числа детей и подростков — на 632 человека (или на 0,1%), численность населения в возрасте до 15 лет составила 716,2 тыс. человек. Доля детей и подростков в общей численности населения осталась на уровне прошлого года и составила 17%.

Дарья Голякова


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