В Ростовской области численность трудоспособного населения сократилась на 1,3%

По данным на начало 2019 года в Ростовской области в трудоспособном возрасте находятся более 2,3 млн человек, что на 31,5 тыс. человек (-1,3%) меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Ростовстат. По данным органа статистики, население в трудоспособном возрасте составляет 55,4% от общей численности населения региона (на начало 2018 года — 55,9%).

Сейчас в Ростовской области на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста приходится 806 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного (на начало 2018 года — 789 человек), из них 308 детей до 15 лет и 498 пенсионеров. Так, численность пенсионеров достигла 1,1 млн человек (+1,1%). Доля населения старших возрастных групп в общей численности населения составила 27,6%. По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличение числа детей и подростков — на 632 человека (или на 0,1%), численность населения в возрасте до 15 лет составила 716,2 тыс. человек. Доля детей и подростков в общей численности населения осталась на уровне прошлого года и составила 17%.

Кристина Федичкина