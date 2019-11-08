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Новый Audi RS Q8 стал рекордсменом «Нордшляйфе»

Еще не представленный кроссовер Audi RS Q8 стал быстрейшим автомобилем своего класса «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Видеоролик, опубликованный на официальном канале автодрома, продемонстрировал заезда тест-пилота Audi Франка Штипллера за рулем Audi RS Q8 — гонщик проехал круг за 7:42.253. Это время оказалось на 7 секунд лучше результата Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+, который с ноября 2018 года удерживал звание быстрейшего кроссовера «Нордшляйфе».

Ожидается, что премьера серийного Audi RS Q8 состоится в ноябре 2019 года.

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