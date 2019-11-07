В Екатеринбурге подрались подростки, одна девушка погибла

В Екатеринбурге вечером 5 ноября между двумя группами молодых людей (с каждой стороны по три человека) произошел конфликт, в результате которого тяжкое телесное повреждение получила 15-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба областного СК, инцидент произошел у торца дома по улице Машиностроителей, 20.

«В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства данного конфликта, а также его участники со стороны, противоположной той, в которой пострадала девушка», — говорится в сообщении следователей.

По данным e1.ru, девушка скончалась в больнице на следующий день после драки.

Сейчас следователи просят откликнуться свидетелей происшествия, а также всех, кто может помочь установить личности двух участников конфликта — молодого человека в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушки с волосами малинового цвета.