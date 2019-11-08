08 ноября, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Комитет по законодательству рекомендовал ЗакСу оказать поддержку социальным предприятиям

Малые и средние предприятия, которые направлены на социальную поддержку граждан, получат помощь от Петербурга. Комитет по законодательству рекомендовал городскому парламенту принять поправки в развитие федерального законодательства.

Компании, которые трудоустраивают инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста получат налоговые льготы, а такде помощь в виде организации различных мероприятий или поиске партнеров на рынке.

При этом, отметили в комитете, предприятие будет считаться социальным, если их деятельность помогает в решении социальных проблем или направлена на достижение общественно полезных целей.

Также социальными могут считаться компании, в штате которых состоит не менее 50% сотрудников, входящих в категорию социально уязвимых граждан. Кроме того, их доля в оплате труда должна составлять не менее 25%.

Олег Дилимбетов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя