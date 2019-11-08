В Катав-Ивановске осудили лесничих и бизнесмена, вырубивших деревья на 34 млн рублей

Катав-Ивановский городской суд вынес приговор преступной группе лесничих, обвиняемых в незаконной рубке деревьев на общую сумму 34 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что в 2011 году заместитель руководителя бюджетного учреждения «Катав-Ивановское лесничество» создал организованную группу, в которую вошли лесничий и мастер леса Орловского участка, а также заместитель директора коммерческой фирмы, имевшей право на покупку древесины на этой территории. С августа 2011-го по июнь 2015 года соучастники вырубали и продавали сосновый лес, оформляя фиктивные документы для транспортировки груза, подписывая незаконные акты осмотров мест рубок. Общая сумму причиненного государству ущерба превысила 34 млн руб.

Суд признал трех соучастников виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Организатору преступной группы и представителю коммерческой фирмы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому. Также они лишены права занимать руководящие должности в течение трех лет. Они взяты под стражу в зале суда. Мастеру леса назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой древесины на срок 2,5 года. Четвертого участника преступной группы (лесничего) суд приговорил ранее к 5 годам условного лишения свободы.

Судом сохранен арест, наложенный на имущество подсудимых: земельный участок, садовый дом, два нежилых помещения, три автомобиля. Приговор суда не вступил в законную силу.