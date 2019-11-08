Члена адвокатской палаты Краснодарского края обвиняют в краже сотовых телефонов

В суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 31-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в краже имущества своего 32-летнего знакомого (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в СУ СКР по региону, 6 августа этого года адвокат встретился со знакомым на улице Рашпилевской в центре Краснодара. У мужчины с собой были два пакета, в которых находилось два мобильных телефона и аксессуары к ним. По версии следствия, в какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и уснул на скамейке. Тогда адвокат забрал его пакеты с телефонами, один из которых сдал в комиссионку. Ущерб был оценен в 11 тыс. руб.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что следователи в середине октября этого года предъявили обвинение члены краевой адвокатской палаты в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Защитнику инкриминируют попытку передать сотруднику полиции 3,5 млн руб., чтобы не привлекать клиента адвоката к уголовной ответственности за мошенничество.

Василий Хитрых