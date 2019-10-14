В Сочи адвоката арестовали по обвинению в посредничестве дачи взятки

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило обвинение адвокату краевой адвокатской палаты в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По этому же уголовному делу, но пока в качестве подозреваемого, проходит оперуполномоченный ОЭБиПК УВД по Сочи. Адвокат на время следствия помещен под стражу.

Как сообщили в следственном ведомстве, в апреле этого года в отношении жителя олимпийской столицы была организована доследственная проверка о мошенничестве. Мужчина обратился за юридической помощью к адвокату, который решил выступить посредником во взяточничестве в интересах клиента. В частности, он обещал оказать ему содействие в непривлечение к уголовной ответственности за 3,5 млн руб. К преступному умыслу адвокат привлек сотрудника экономической полиции. Клиент защитника сообщил о предложении в УФСБ по краю.

19 июня 2019 года на одной из улиц в Центральном районе Сочи мужчина передал адвокату нужную сумму. На следующий день защитник выехал в Туапсинский район, где отдал деньги сотруднику полиции. После этого их задержали.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, по результатам служебной проверки, начальник МВД по Сочи уволил сотрудника полиции из органов в связи с проступком порочащим честь сотрудника.

Василий Хитрых