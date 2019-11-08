Челябинская область увеличила отчисления в федеральный бюджет на 4 млрд рублей

За девять месяцев 2019 года Челябинская область на 3,8 млрд руб. увеличила объем отчислений в консолидированный бюджет России, это на 2% больше, чем в прошлом году. Всего регион перечислил федеральному центру 178,9 млрд руб. Об этом на встрече с губернатором Челябинской области сообщил руководитель УФНС России по Челябинской области Михаил Бирюк.

По его словам, основная часть доходов Челябинской области сформирована НДФЛ, которым обеспечено 52,2 млрд руб. На второй позиции по объему перечислений находится НДС на товары, работы и услуги - 46,9 млрд руб. Налога на прибыль перечислено 41,9 млрд руб., платежи по группе имущественных налогов сложились в сумму 13,6 млрд руб.

Ведущую позицию в отраслевой структуре заняли платежи обрабатывающих производств – на них приходится 44,2% всех налоговых поступлений. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года они сформировались в размере 79 млрд руб. Среди обрабатывающих производств 58,2% платежей (46 млрд руб.) перечислены металлургическими предприятиями.

Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-сентябрь 2019 года перечислено 91,6 млрд руб., что на 6,3%, больше аналогичного периода прошлого года.