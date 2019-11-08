В Адлере сносят очередной многоквартирный дом

Фото: УФССП по Краснодарскому краю

Адлерский районный суд вынес решение о сносе пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Бакинской в районе олимпийского стадиона «Фишт». С иском по этому поводу обратилась мэрия курортной столицы. В настоящее время работы по демонтажу незаконной постройки уже начались силами подрядной организации.

Как сообщили в краевой службе судебных приставов, сотрудники исполнительного ведомства применили в отношении владельца самовольного строения полный комплекс мер принудительного исполнения решения суда. С него был взыскан исполнительский сбора, он был привлечен к административной ответственности, однако собственник незаконного объекта так и не начал самостоятельно освобождать площадку. В конечном итоге на демонтаж в принудительном порядке вышел подрядчик. В настоящий момент на месте проведения исполнительных действий работает тяжелая строительная техника.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, мэрия Сочи готова идти на мировую по тем незаконным жилым домам, где уже живут люди и у которых зарегистрировано право собственности на их квартиры. К таким объектам относятся строения, которые появились на месте предполагаемого строительства индивидуальных домов. Несмотря на то, что чиновники мэрии пытались воспрепятствовать их строительству, пока шли суды, которые зачастую вставали на сторону застройщиков, в дома успевали въехать люди и оформить на жилплощадь право собственности.

Василий Хитрых