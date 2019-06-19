С заселенными самостроями мэрия Сочи пойдет на мировую

Мэрия Сочи намерена заключить мировые соглашения по тем незаконным жилым домам, где уже живут люди, у которых зарегистрировано право собственности на их квартиры. Такое заявление сделал глава курорта на встрече с обманутыми покупателями жилья.

По информации сочинской администрации, чаще всего к таким жилым домам относятся строения, которые появились на месте предполагаемого строительства индивидуальных домов. Несмотря на то, что чиновники мэрии пытались воспрепятствовать их строительству, пока шли суды, которые зачастую вставали на сторону застройщиков, в дома успевали въехать люди и оформить на жилплощадь право собственности.

«Застройщики вводили людей в заблуждение. Они знали, что мы не остановимся, и будем добиваться сноса незаконного объекта. После районного суда, мы обращались с апелляцией и кассацией в краевой суд. А в это время застройщик успевал продать квартиры. Люди в этом случае покупали жилье на законных основаниях, не подозревая, что дом могут снести», - говорит господин Пахомов.

Мэрия готова отказаться от сноса самовольно построенных домов, однако при условии, что эти они безопасны и отвечают необходимым нормам, чтобы в них была вода и свет в необходимом количестве, канализация и чтобы они отвечали нормам пожарной безопасности. Если объект не обеспечен необходимыми параметрами, но имеется техническая возможность их ввести, это будет являться условием мирового соглашения. Все вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Василий Хитрых