«Сибирский уголь» оштрафован за снятие плодородного слоя почвы

ООО «Сибирский уголь» в Красноярском крае привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. руб. По данным Россельхознадзора, в результате проверки было выявлено, что компания, ведя работы по добыче бурого угля на площади 9,8 га самовольно сняла и переместила плодородный слой почвы.

«Сельскохозяйственные угодья выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться по целевому назначению без проведения рекультивационных мероприятий»,— говорится в сообщении ведомства. Согласно выданному предписанию, компания должна была провести работы по восстановлению нарушенного земельного участка, однако очередная проверка выявила, что в установленный срок компания предписание не выполнила, сообщает Россельхознадзор.

Решение суда о привлечении компании к ответственности вступило в силу.

Оксана Павлова