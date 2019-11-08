Грузооборот Усть-Донецкого порта с начала года упал на 33%

Общий грузооборот Усть-Донецкого порта с начала 2019 года составил 438 тыс. т, что на 33% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на начальника службы управления движением флота ФБУ «Азово-Донской бассейновой администрации» Александра Сальникова.

Так, в этом году из Усть-Донецкого порта водным транспортом вывезли 159 тыс. т щебня, 70 тыс. т угля, 26 тыс. т удобрений, 15 тыс. т серы, 9 тыс. т металла и 8 тыс. т пшеницы.

Максимальный объем хранения порта составляет 250 тыс. т. В потру 16 грузовых площадок открытого и крытого типа. Южный грузовой район порта с девятью механизированными причалами длиной 307,5 м был запущен в 1959 году, Северный грузовой район с длиной причальной стенки 647,5 м заработал в 1960 году.

Дарья Голякова