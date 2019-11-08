Средняя зарплата преподавателей вузов на Урале составила 78,4 тыс. рублей

Средняя заработная плата педагогических работников в образовательных организациях высшего профессионального образования УрФО по итогам девяти месяцев текущего года составила 78,4 тыс. руб. Такие данные содержатся в отчете Росстата. Для сравнения, в среднем по России преподаватели вузов получают в месяц по 86,1 тыс. руб.

Среди регионов Урала самыми высокими зарплатами могут похвастаться тюменские профессоры — 102,8 тыс. руб. (с учетом округов). В Свердловской области их коллеги получают 75,5 тыс. руб., в Челябинской области — 65,2 тыс. руб., в Курганской — 53,2 тыс. руб.

Работники дошкольных образовательных организаций в Тюменской области (с учетом округов) получают в среднем 56,7 тыс. руб. В среднем по УрФО зарплаты сотрудников детсадов составляют 38,4 тыс.руб., в Свердловской области — 33,4 тыс. руб., в Челябинской — 28,7 тыс. руб., в Курганской — 23,2 тыс. руб.

Школьные учителя на Урале получают 44,2 тыс. руб., в Тюменской области — 66,2 тыс. руб., в Свердловской — 36 тыс. руб., в Челябинской — 32,5 тыс. руб., в Курганской — 26,4 тыс. руб.

Преподаватели и мастера производственного обучения тюменских колледжей и училищ также получают самые высокие в округе зарплаты — 63,7 тыс. руб. В среднем по УрФО этот показатель равен 42,1 тыс. руб., в Свердловской области — 38,3 тыс. руб., в Челябинской — 32,4 тыс. руб., в Курганской — 27,8 тыс. руб.