Гендиректора компании «Гравитон» подозревают в выводе имущества на 1,2 млрд рублей

В Краснодаре суд подтвердил законность возбуждения уголовного дела в отношении Льва Курбацкого, гендиректора ООО «Фирма «Гравитон», который подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщили “Ъ-Юг” в краевом суде. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Ярчука, бенефициара «Гравитона», который с 2016 года живет в Австрии. Бизнесмен уехал из России во время расследования серии уголовных дел о хищениях при реконструкции Туапсиного НПЗ, где фирма «Гравитон» была подрядчиком.

По версии следствия, в 2018 году Лев Курбацкий, не поставив в известность Александра Ярчука, передал имущество «Гравитона» стоимостью 1,2 млрд руб. сторонней организации. По заявлению господина Ярчука в Краснодаре расследуется еще одно уголовное дело, в котором подозреваемые пока не установлены: из банковской ячейки в «Кубаньторгбанке» исчезли слитки золота весом 60 кг стоимостью 180 млн руб., принадлежавшие Александру Ярчуку и его сыну.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Юг” «Сумма вычитаемых»

Анна Перова, Краснодар