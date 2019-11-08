Право требования 1,2 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Тюменьагропромбанка выставили на торги

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о проведении открытого аукциона по продаже имущества Тюменьагропромбанка, признанного банкротом в 2015 году. В сообщении указано, что на торги выставлен один лот - это права требования почти 1,2 млрд руб. с бывших топ-менеджеров Тюменьагропромбанка: экс-председателя правления банка Натальи Куроленко (Шабуниной), заместителя предравления Анны Кузьминой, главного бухгалтера Ларисы Сергеевой, директора московского филиала банка Оксаны Грушевской, заместителя директора филиала банка Ирины Егоровой.

Торги проведет Российский аукционный дом 23 декабря. Если они не состоятся, то 19 февраля 2020 года торги будут проведены повторно с дисконтом 10%. Прием заявок на участие в торгах и задатков прекращается за 5 календарных дней до даты проведения соответствующих торгов.

В декабре 2014 года Центробанк отозвал у банка лицензию. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику — размещал денежные средства в низкокачественные активы, снижал размер капитала ниже минимального значения уставного капитала. В феврале 2015 года признан банкротом. В ходе проведения финанализа банка были выявлены факты вывода активов на сумму почти 2 млрд руб. В мае 2015 года следственное управление УМВД по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении руководства Тюменьагропромбанка по ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб»).

В 2018 году Арбитражный суд Тюменской области частично удовлетворил иск конкурсного управляющего Тюменьагропромбанка от АСВ к топ-менеджерам банка. АСВ пыталось привлечь к субсидиарной ответственности на сумму более 1,1 млрд руб. девять человек, однако взыскать получилось только 22,5 млн руб. с одного — бывшего заместителя директора московского филиала Тюменьагропромбанка. Но апелляция это решение изменила и привлекла остальных топ-менеджеров к ответственности по обязательствам банка в размере почти 1,157 млрд руб.

Татьяна Дрогаева