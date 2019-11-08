Пищевые отходы в Удмуртии начнут перерабатывать в плодородный грунт

Пищевые отходы на полигоне «Чистый город» в Удмуртии начнут перерабатывать в плодородный грунт. Затем его используют для рекультивации самого полигона, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с отходами в регионе ООО «Спецавтохозяйство».

Для переработки пищевых отходов на объекте построили здание, в котором монтируют новую линию. Для органики установят сепаратор, выглядящий как барабан. «За счет центробежной силы органика оседает на стенках сепаратора, а оставшиеся отходы идут по линии на дальнейшую досортировку — из них будут извлекать пластик, металл, тетрапак. Отделенные пищевые отходы будут компостировать в специальных емкостях. Полученное органическое удобрение — плодородный грунт — будут использовать для рекультивации заполненных карт полигона»,— отметили в пресс-службе регоператора.

Директор полигона «Чистый город» Сергей Климов добавил, что пищевые остатки занимают примерно половину всех отходов. «Если их отдельно собирать и компостировать, то мы не только уменьшим объемы отходов, которые захораниваем на полигоне, но еще и пользу извлечем»,— подчеркнул он.