За изготовление оружия и выращивание конопли красноярца приговорили к 13 годам

В Красноярске завершился суд над безработным Максимом Лукьяновым, который обвинялся в том, что организовал цех по производству оружия и лабораторию по выращиванию конопли. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Весной 2018 года красноярец попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Досмотрев его дом, оперативники изъяли 30 единиц оружия, запчасти к ним, 600 патронов различного калибра, которые, как установило расследование, поступили ему из Украины. Огнестрельное оружие он сбывал на территории Красноярского края.

Помимо арсенала оперативники обнаружили лабораторию по культивированию наркотиков, изъяли сто кустов конопли и килограмм переработанного сырья. Кроме того, у Максима Лукьянова хранилась экстремистская литература. В ходе допроса задержанный подтвердил свою причастность к контрабанде и сбыту огнестрельного оружия, незаконному обороту наркотических средств, он также признал собственность изъятых предметов, заявили в УФСБ. Уголовное дело рассматривалось в Ленинском райсуде Красноярска, который назначил Лукьянову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Илья Николаев