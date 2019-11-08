Задержанных в Петербурге коммунистов отпустили без протоколов

Задержанных накануне вечером в Петербурге участников акции коммунистов «Цветы «Авроре» отпустили из 18 отдела полиции Петроградского района без протоколов. Об этом сообщает ИА Regnum.

Всего были задержаны десять человек, в том числе лидер фракции КПРФ Заксобрания города Ольга Ходунова.

Вечером 7 ноября митингующие прошли колонной от Соборной мечети на Кронверкском проспекте до крейсера Аврора, где намеревались возложить цветы. Шествие сторонников КПРФ не было согласовано с городскими властями.