Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

Пять человек погибли предположительно от отравления угарным газом в селе в Саратовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства области Романа Бусаргина. Четверо из погибших — дети, добавил он.

«Предположительно в результате отравления угарным газом погибли пять человек: четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя»,— сказал господин Бусаргин. Он уточнил, что инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, в частном доме в селе Узморье в Энгельсском районе Саратовской области. В пресс-службе регионального управления СКР агентству сообщили, что начали доследственную проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, умерла 36-летняя женщина и четверо ее несовершеннолетних детей. «Бригады Ирбитской городской станции скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но, к сожалению, смерть уже была констатирована»,— сказал собеседник агентства.