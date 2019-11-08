ЦБ рассказал подробности работы телефонных мошенников

Телефонные мошенники выстраивают разговор таким образом, чтобы клиенты банков сами предоставили им личные данные, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. По его словам, они могут найти подход даже к самым подкованным клиентам.

Телефонные мошенники обычно пользуются небольшим набором данных — как правило, это ФИО и номер телефона. «Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле»,— объяснил господин Сычев, выступая на международной конференции «Защита персональных данных» (цитата по «РИА Новости»). По данным ЦБ, в прошлом году 97% хищений средств со счетов физлиц и 29% — со счетов юрлиц были совершены с использованием социальной инженерии. «Техника злоумышленников иногда бывает очень изящна, по сути, это вербальный контакт для того, чтобы сыграть на определенных чувствах человека. Даже когда тот, кому звонят, понимает, что его пытаются "развести", у злоумышленников хватает фантазии перейти на другой уровень общения и получить информацию»,— сказал представитель ЦБ.

Он добавил, что чаще всего мошеннические колл-центры не обязательно находятся в местах лишения свободы, они могут располагаться в квартирах обычных домов. «Колл-центры в колониях — это, по большому счету, прошлый век… . Это, как правило, не территория Москвы и Московской области, а другие регионы, нередко даже сопредельные с РФ государства»,— сказал господин Сычев. По его словам, на уровне российского законодательства недостаточно регулирования с точки зрения противодействия именно таким видам мошенничества. «Бороться надо с тем, чтобы убрать из потребностей необходимость незаконного получения этих данных. Убирать, по сути, спрос на незаконные данные»,— отметил представитель ЦБ.

В октябре Банк России сообщил о новом способе обмана банковских клиентов. По данным ЦБ, мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков.

Ранее “Ъ” писал об увеличении случаев мошенничества с подменой номеров, с которыми сталкиваются банки и операторы связи. По данным ЦБ, за прошедшее лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

О мошенничестве с подменой номеров читайте в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».