Для спасения Ангелины Бессоновой не хватает 709 088 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории Областной детской клинической больницы ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Ангелины последствия родового повреждения правого плечевого сплетения. Девочка не может поднимать руку, отводить ее в сторону. Локоть плохо сгибается, образовалась контрактура плечевого сустава. Ангелина зависит от помощи мамы — не может самостоятельно одеться и раздеться. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение — реконструируем плечевое сплетение посредством перемещения сухожилия широчайшей мышцы спины. Надеюсь, двигательные функции правой руки удастся полностью восстановить, Ангелина сможет стать самостоятельной и вести обычную жизнь наравне со сверстниками».

Стоимость операций 743 088 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 709 088 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Бессонову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Марии Васильевны Бессоновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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