Сады удовольствий Театрализованная прогулка с сюрпризами по парку Трианона, коктейль в Оранжерее и иммерсивный ужин во дворце — как прошел запуск международной кампании #TeamUpforExcellence в Версале

В честь запуска новой глобальной кампании #TeamUpforExcellence французский дом Remy Martin продемонстрировал свои главные ценности: аутентичность, смелость и превосходство. Более 100 слетевшихся со всего мира в Версаль гостей провели день и ночь в лучших традициях придворных увеселений «король-солнце». С той лишь разницей, что раньше здесь встречались самые титулованные, знатные и богатые, теперь же — талантливые, целеустремленные и знаменитые. Однако за историей персонального успеха всегда стоит крепкая команда — это и стало основной идеей новой кампании.

«Самая главная мотивация в жизни — заниматься тем, что ты любишь. Это фундамент для любой успешной деятельности»,— говорит рэпер и амбассадор Леван Горозия, прогуливаясь по впечатляющей своей роскошью Зеркальной галерее в Версальском дворце во время дневной экскурсии. Похоже, так же считал и некогда хозяин владений король Людовик XIV, у которого кроме фавориток было еще две страсти: строиться и разбивать сады. Версаль стоит на болотах (ничего не напоминает?), более неподходящего места для строительства еще нужно было поискать, но тогда никто не смел оспорить волю короля, а он явно был визионером. Возведенный под чутким руководством Людовика роскошный дворцово-парковый комплекс впоследствии стал одним из символов Франции и по сей день впечатляет своих гостей убранством и системой каскадных фонтанов. Главный инстаспот — Зеркальная галерея, где снималась «Мария-Антуанетта» Софии Копполы,— беспощадная демонстрация власти, величия и богатства тогдашней Франции, зеркала в те времена стоили баснасловных денег.

Местом постоянного пребывания двора и правительства Версаль стал с 1682 года. Здесь зарождались главные интриги и романы века, сочинялись балеты и ставились спектакли, соединявшие игру всех искусств, разрабатывались военные планы и рождались дофины. Жизнь во дворце задавала тон всему миру. О причудливых празднествах, которыми наслаждалось придворное «общество удовольствий», ходили легенды.

Специально для гостей и посланников бренда Remy Martin устроили настоящий иммерсивный спектакль, в котором гидами по Версалю и тогдашнему образу жизни выступили актеры в исторических костюмах.