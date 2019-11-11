Сады удовольствий

В честь запуска новой глобальной кампании #TeamUpforExcellence французский дом Remy Martin продемонстрировал свои главные ценности: аутентичность, смелость и превосходство. Более 100 слетевшихся со всего мира в Версаль гостей провели день и ночь в лучших традициях придворных увеселений «король-солнце». С той лишь разницей, что раньше здесь встречались самые титулованные, знатные и богатые, теперь же — талантливые, целеустремленные и знаменитые. Однако за историей персонального успеха всегда стоит крепкая команда — это и стало основной идеей новой кампании.
«Самая главная мотивация в жизни — заниматься тем, что ты любишь. Это фундамент для любой успешной деятельности»,— говорит рэпер и амбассадор Леван Горозия, прогуливаясь по впечатляющей своей роскошью Зеркальной галерее в Версальском дворце во время дневной экскурсии. Похоже, так же считал и некогда хозяин владений король Людовик XIV, у которого кроме фавориток было еще две страсти: строиться и разбивать сады. Версаль стоит на болотах (ничего не напоминает?), более неподходящего места для строительства еще нужно было поискать, но тогда никто не смел оспорить волю короля, а он явно был визионером. Возведенный под чутким руководством Людовика роскошный дворцово-парковый комплекс впоследствии стал одним из символов Франции и по сей день впечатляет своих гостей убранством и системой каскадных фонтанов. Главный инстаспот — Зеркальная галерея, где снималась «Мария-Антуанетта» Софии Копполы,— беспощадная демонстрация власти, величия и богатства тогдашней Франции, зеркала в те времена стоили баснасловных денег.
Местом постоянного пребывания двора и правительства Версаль стал с 1682 года. Здесь зарождались главные интриги и романы века, сочинялись балеты и ставились спектакли, соединявшие игру всех искусств, разрабатывались военные планы и рождались дофины. Жизнь во дворце задавала тон всему миру. О причудливых празднествах, которыми наслаждалось придворное «общество удовольствий», ходили легенды.
Насыщенная программа A whymsical day & night at Сhteau de Versailles началась с разучивания реверанса на случай встречи с королевой. Вслед за осмотром опочивален и залов дворца все отправились на променад, где встретили Батиста Луазо, самого молодого мастера погреба в истории коньячного дома Remy Martin. Напомним, он занял должность в апреле 2014 года в возрасте всего 34 лет. Батист представил бленд «1738». Цифры в названии продукта, конечно, не случайны: именно в 1738 году, через 14 лет после того, как молодой винодел Реми Мартан запустил производство, король Франции Людовик XV даровал основателю дома особое разрешение (Accord Royal) на высадку новых виноградников, несмотря на действующий в то время всеобщий запрет.
С тех пор компания демонстрирует разумный консерватизм, не совершая революций, а развиваясь эволюционно. Новая международная коммуникационная кампания Team Up For Excellence — яркое тому подтверждение. Как настоящий коньяк рождается из сочетания множества факторов, так и успеху компании способствуют профессионализм и опыт членов команды: семьи виноделов, мастеров погреба, бондарей и, конечно, амбассадоров. Цель кампании как раз и состоит в том, чтобы отметить людей с выдающимися достижениями по всему миру, за индивидуальным успехом которых стоит коллективная история. Как сказал глобальный исполнительный директор Remy Martin Августан Депардон, «Remy Martin — это больше, чем просто бренд. Это созвездие талантов, движимое редко встречающимся чувством принадлежности к настоящей семье».
В подтверждение этих слов компания собрала, будто на большой семейный ужин, гостей в Версальском дворце. Великолепный вечер такой масштабности Remy Martin проводят примерно раз в 15 лет, он включал высокую кухню, чарующую обстановку XVIII века, оперные номера, как из «Пятого элемента», и совсем в духе рококо неожиданно оживающие скульптуры.
Например, американский футболист Виктор Круз, продюсер и рэпер Джейрмейн Дюпри, продюсер документального кино Тамра Симмонс, DJ Envy, кандаский продюсер Murda Beatz, работавший с Chance the Rapper, Quavo и A$AP Rocky.
По списку гостей можно было сделать один веский вывод: теперь это не напиток театралов и «крестных отцов», а скорее атрибут рэперского лайфстайла. Это подтверждает и директор по маркетингу Remy Cointreau Дмитрий Кимельман: «Нашей целевой аудиторией являются миллениалы, а главным жанром сегодня на музыкальной сцене стал рэп. В этом смысле выбранный нами для локального рынка Леван Горозия — герой с правильным балансом моды, драйва, интеллектуальности, к тому же он абсолютно командный игрок».
«Я вышел из баскетбола,— подтверждает эти слова Леван, который всю поездку следил за Леброном Джеймсом и его игрой.— Я понимаю, какой фундамент у слова “Команда”. Я всегда за команду: чтобы на студии было много людей, чтобы все сообща работали, друзья-режиссеры придумывали визуальные образы для будущих клипов. Без команды ни один творческий человек не выжил бы».