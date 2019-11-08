Внутренней политике ищут вице-губернатора

Источники “Ъ-Кубань”, близкие к руководству края, утверждают, что Сергей Пуликовский, в данный момент занимающий пост руководителя департамента внутренней политики (ДВП) региона, не будет назначен на должность вице-губернатора по вопросам внутренней политики. Этот блок с 8 сентября (тогда вице-губернатор Алексей Копайгородский получил должность мэра Сочи) курирует первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В последние недели в прессе участились нападки на главу края Вениамина Кондратьева, и местные политологи считают их началом борьбы за пост губернатора, выборы которого назначены на сентябрь будущего года. По их мнению, за попытками дискредитации главы края может стоять бывший губернатор региона Александр Ткачев.



Источники “Ъ-Кубань” в краевой администрации и ЗСК сообщили, что Сергей Пуликовский, занимающий пост руководителя департамента внутренней политики региона, не будет назначен на должность вице-губернатора, курирующего эти вопросы. Ранее «Новая газета», а также ряд других СМИ называли господина Пуликовского самым вероятным кандидатом на эту должность. Сергей Пуликовский стал руководить департаментом внутренней политики 11 сентября, через три дня после того, как кресло покинул Алексей Копайгородский, ставший мэром Сочи. С ним уехала предшественница господина Пуликовского Галина Москалева. На место руководителя ДВП в свою очередь прочили 32-летнего главу Лабинского района Игоря Чагаева. Внутреннюю политику в настоящее время курирует первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Должность вице-губернатора этого блока в настоящее время вакантна.

По словам политолога Сергея Говоруна, функции, которые выполняет департамент внутренней политики, в настоящее время особенно важны. «Андрей Алексеенко справляется с ними. Сергей Пуликовский хороший управленец, но все же у него недостаточно опыта, он исполнитель. Сейчас эта должность, как никогда, важна из-за того, что происходит»,— говорит политолог.

Речь идет о нескольких недавних публикациях в местных СМИ. В частности, накануне большинство изданий распространило информацию о митинге зоозащитников, которые якобы выступали против губернатора Вениамина Кондратьева и держали в руках плакаты «Наш край — для всех, а не только для породистых», «Собаки в приюте — наш край в уюте», «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович,— пустите переночевать!». Сами зоозащитники после этого заявили, что не имеют к этой акции никакого отношения, и считают это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию зоозащитного сообщества города, а также на дискредитацию действующего губернатора Краснодарского края.

В последний месяц публикации, дискредитирующие краевую власть, участились, и некоторые активисты и общественные деятели региона считают, что это связано с выборами губернатора, которые пройдут на Кубани в будущем году.

«Конфликт корнями уходит в противостояния Кондратьева и группы влиятельных людей из Москвы, у которых есть интересы в регионе. Они противодействуют губернатору всеми возможными методами, и если раньше это были единичные вбросы, то сейчас речь идет уже о настоящей информационной войне»,— говорит политолог Геннадий Подлесный. По его словам, это происходит из-за того, что Краснодарский край представляет собой многообещающую «кормовую базу», которая в данный момент сокращается. «Сужается кормовая база, назовем это так, и людям, которые привыкли из бюджета черпать средства, становится все труднее это делать. Цель этих людей — дестабилизировать обстановку в регионе, привлечь к этой дестабилизации внимание президента и добиться если не отставки губернатора, то хотя бы того, чтобы он не пошел на второй срок»,— сказал политолог.

Общественник и активист Евгений Витишко также связывает публикации в СМИ с началом губернаторской избирательной кампании и говорит, что за ними, вероятно, может стоять экс-губернатор края Александр Ткачев. «Действующему губернатору досталось тяжелое наследство: он разгребает олимпийскую нагрузку, дольщиков, дефицит бюджета и т. п. Команда Ткачева, та, которая осталась, и те люди, которые при нем жили хорошо, с самого начала была недовольна Кондратьевым, поскольку при нем ситуация для бизнеса кардинально изменилась. По моему мнению, Александр Ткачев хочет вернуть свое влияние в регионе, и здесь осталось достаточно его людей, которые могут влиять на ситуацию в крае, в том числе в информационном плане»,— сказал господин Витишко.

Эксперты разделились во мнениях: Сергей Говорун считает, что блок внутренней политики продолжит курировать Андрей Алексеенко, политолог Михаил Кирьянов уверен, что будет назначен еще один вице-губернатор, отвечающий за урегулирование политической ситуации в регионе.

Елена Рыжкова