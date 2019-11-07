Эксперты оценили развитие «Производственной системы Росатома» на Нововоронежской АЭС

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В рамках развивающей партнёрской проверки качества Производственной системы «Росатома» (ПСР)* на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) состоялся предвизит группы экспертов. В неё вошли представители центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», а также эксперт Ленинградской АЭС, имеющий статус ПСР-лидера.

Цель визита – оценить уровень развития ПСР на Нововоронежской АЭС, определить зоны для улучшения, отметить лучшие практики.

«Мы активно пользуется инструментами ПСР, которые помогают нам повышать уровень эксплуатации и безопасности атомной станции и при этом быть эффективными. Благодаря ПСР ввод в эксплуатацию энергоблока №7 Нововоронежской АЭС удалось осуществить на 30 суток раньше намеченного срока. На сегодня наша задача – выполнять планово-предупредительные ремонты в срок и стремиться к сокращению их сроков», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Комиссия оценивала развитие ПСР на НВ АЭС по таким направлениям, как «Процесс изготовления деталей для цехов заказчиков НВ АЭС», «Управление материально-техническим обеспечением и закупками», «Обращение с РАО (радиоактивными отходами)». Эксперты детально изучили документацию, посетили с обходами производственные участки, выслушали доклады руководителей.

«Команда Нововоронежской АЭС в нашей совместной работе проявила себя открытой, заинтересованной в получении объективных результатов», - рассказал старший менеджер Проектного офиса Госкорпорации «Росатом» Михаил Румненко.

После анализа полученной информации эксперты подготовили рекомендации по улучшению работы Нововоронежской АЭС в части развития ПСР, которые вошли в итоговый меморандум. Проведение развивающей партнёрской проверки качества Производственной системы «Росатома» на НВ АЭС запланировано на 2020 год.

*Производственная система Росатома - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.