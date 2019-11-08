AZIMUT Hotels откроет новую гостиницу в Перми в 2021 году

Новый отель AZIMUT Hotels откроется в Перми в 2021 году, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-офисе международной сети.

Напомним, по итогам конкурса, проведенного «Корпорацией развития Пермского края» (КРПК), здание ВКИУ на ул. Окулова, 4 перешло под управление компании AZIMUT Hotels. Согласно условиям договора, заключенного на 20 лет, объект реконструируют и запустят в эксплуатацию в качестве бизнес-отеля. Максимальная стоимость контракта составляла 669,9 млн руб.

В конце 2021 года AZIMUT Hotels планирует открыть четырехзвездочный гостиничный комплекс на 200 номеров, сообщили в компании В номерном фонде будут представлены все категории: «Стандарт», «Супериор», «Делюкс», «Люкс», «Президентский люкс».

Гендиректор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отметил, что сеть отелей продолжает расширять географию своего присутствия в регионах России, и Пермь является одним из главных приоритетов. «Уверен, новый AZIMUT Отель Пермь будет способствовать дальнейшему развитию региона, как одного из крупнейших промышленных и экономических центров страны, а также станет центром притяжения для жителей и гостей этого красивого города», - цитируются слова господина Бродовского в официальном комментарии.

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. Включает 39 отелей в 31 городе России, Германии, Австрии и Израиля. Сеть управляет гостиницами, находящимися в собственности, на основании договоров управления, франшизы и на правах долгосрочной аренды.