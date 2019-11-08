Роман с «Тилем» не сложился

Воронежский академический театр драмы имени Кольцова показал премьеру спектакля «Тиль» по одноименной пьесе Григория Горина о средневековом народном герое Тиле Уленшпигеле. Московский режиссер Глеб Черепанов решил продемонстрировать местной публике едва ли не все театральные тренды — почти четыре часа актеры почти дословно пересказывали текст произведения, показывали пластические этюды и много пели. Не все зрители приняли такую эстетику. Среди оставшихся оказался корреспондент “Ъ-Черноземье” Александр Прытков, который удивился терпеливым воронежцам. Они по завершении спектакля наградили артистов овацией.
Премьера спектакля «Тиль» по пьесе драматурга и сценариста Григория Горина прошла в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова 6 ноября. Еще один показ планировали на 7 ноября, но он был отменен «по техническим причинам». Режиссером спектакля пригласили московского специалиста Глеба Черепанова, который ставил в МХТ имени Чехова, Театре на Таганке, Мариинском театре, а сейчас работает над оперой «Гостиный двор» в Большом. Как пояснил худрук воронежского драмтеатра Владимир Петров, приезд господина Черепанова стал возможен только благодаря Году театра, под мероприятия которого выделено дополнительное финансирование.
Драматург взял за основу роман бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле…» о герое средневековых легенд, эдаком Робине Гуде и Ходже Насреддине в одном лице, который сражается с захватившими Фландрию испанцами и постоянно устраивает плутовские выходки. Григорий Горин усилил комическую составляющую, насытив пьесу шутками и забавными ситуациями вроде той, когда народ требует гуманной казни для отца Тиля — сожжения на быстром огне, а не на медленном. В спектакле Глеба Черепанова большинство шуток явно не работает. Возможно, потому, что почти все актеры, включая исполнителя главной роли Евгения Чистякова, представившего Тиля рэпером и стендап-комиком, механически проговаривают заученный текст.
Задач психологического характера Глеб Черепанов перед артистами, кажется, и не ставил. При этом московский режиссер решил показать местной публике все модные столичные направления в театральном процессе, задействуя сценические механизмы. Поворотный круг постоянно вертится, подъемные механизмы поднимают и опускают актеров под сцену, а занавес одновременно служит пространством для видеопроекций.
Испанский король Филипп (Евгений Баханов также играет противника испанцев Вильгельма Оранского с выражением непрекращающейся восторженности на лице) очень манерно разговаривает, срываясь в истерику. Его корона из огромных черных перьев издалека делает персонажа похожим на Красную королеву из фильма Тима Бертона «Алиса в Стране чудес». В это же время играющая королеву Марию Екатерина Марсальская изображает сексуальное желание, двигаясь как кукла, у которой разряжаются батарейки. В другом эпизоде кричащего «Йа! Йа!» Филиппа хлещет кнутом жена испанского генерала Анна (Анна Кикас) в образе томной блондинки с мундштуком и немецким акцентом, а позже они погружаются под сцену под композицию «Du hast» немецкой группы Rammstein: поет король, играют одетые в костюмы позднесоветских ВИА актеры.
В сцене женитьбы безумной старухи (Татьяна Егорова) и доносчика Иоста (Вячеслав Гардер с накладным горбом убедительно играет подобие толкиновского Голлума, мерзавца, которого хочется и придушить, и пожалеть) актеры произносят текст уже под индийские танцы и музыку. После горбун и пьяный священник (Егор Казаченко) надрывно поют песню Ефрема Амирамова «Молодая». Проститутки в притоне разговаривают как люди с ментальными отклонениями, а шестирукая маман (Владимир Летунов) фехтует с Тилем парой оторванных конечностей. Отец Тиля Клаас (Роман Слатвинский) перед казнью после сухо прочитанного в зрительный зал монолога («Долго еще вы будете стараться не заглядывать в глаза друг дружке, потому что пусто там, в глазах») поет «Праздник начинается сейчас» «Машины времени» и удаляется в спроецированное на сцену пламя.
Весь этот маскарад способен вызвать смех в очень редких случаях. Скорее, складывается грустное впечатление, что вся эта придуманная режиссером пестрота и детализация не подкреплены смыслом. Разве только тем, что актеры что-то создают в условиях, которые этому не способствуют.
Не все зрители в результате дождались финала, в котором после рассуждений спроецированного на экран Тиля о его ненужности в мирное время и нужности в минуты опасности его друг Ламме (Дамир Миркамилов) читает отрывки из стихотворения «Песня невинности, она же — опыта» Иосифа Бродского со строкой «пустота вероятней и хуже ада». Уходить многие начали еще в антракте, когда узнали, что после двух часов спектакля предстоит провести в театре еще столько же.
Действительно, прекрасно, что привезенная в Воронеж история Тиля все-таки имеет конец.
Один из благодарных зрителей, едва выйдя на улицу, прямо на глазах корреспондента “Ъ-Черноземье” одним махом допил содержимое принесенной с собой фляжки. Многие другие размышляли вслух только о скорости приезда такси.
Третьего ноября спектаклем для подростков «Я хочу в школу» Российского академического молодежного театра (РАМТ) завершился пятый воронежский фестиваль детского театра «Маршак».