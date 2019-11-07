Росстат: уральские врачи в среднем получают 91,8 тыс. рублей

В УрФО врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее образование, в среднем зарабатывают 91,8 тыс. руб. Об этом говорится в отчете Росстата.

Самая высокая средняя зарплата не только в УрФО, но и в России у врачей на Ямале — 182,8 тыс. руб. Далее следуют ХМАО — 133,3 тыс. руб., Тюменская область — 89,8 тыс. руб.,Свердловская область — 74,7 тыс. руб., Челябинская и Курганская области, где врачи получают в среднем 69 тыс. и 63,5 тыс. руб. соответственно.

Средний и младший медперсонал на Урале в среднем зарабатывает 45,4 тыс. руб. и 43,9 тыс. руб. соответственно. Самая высокая зарплата у среднего и младшего медперсонала на Ямале: 92,2 тыс. и 91,7 тыс. руб. соответственно. В Свердловской области средний медперсонал получает 37,7 тыс. руб., младший — 35,9 тыс.