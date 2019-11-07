Перевозки контейнеров на Октябрьской железной дороге выросли на 8,6% с начала года

По итогам десяти месяцев текущего года в границах Октябрьской железной дороги во всех видах сообщения было перевезено 737,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) — на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Внутри страны отправлено 359,5 тыс. TEU, в транзитном сообщении — 15 тыс., в экспортном — 125,7 тыс., в импортном — 237 тыс. TEU, что на 28,5% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

При этом перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-октябре 2019 года снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,8% — до 303 тыс. TEU.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПГК увеличила на 20% отправку грузов с предприятий «ФосАгро» на Северо-Западе.