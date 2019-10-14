ПГК увеличила на 20% отправку грузов с предприятий «ФосАгро» на Северо-Западе

По итогам девяти месяцев текущего года петербургский филиал АО «Первая грузовая компания» перевез в полувагонах 795 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, что на 20% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 23% — до 2,1 млрд т-км, сообщили в ПГК.

Положительную динамику в компании объясняют ростом погрузки продукции стратегического клиента ПГК — горно-обогатительного комбината «Апатит» и других предприятий группы «ФосАгро». При этом основную долю в общей структуре грузоперевозок удобрений занимают внутренние перевозки — 96% или 765 тыс. тонн. Самыми востребованными направлениями стали Поволжье, регионы центральной России и Северо-Запада, а также Юго-Восточная Сибирь. Уровень экспортной погрузки составляет 29,9 тыс. тонн. Грузы следовали в Эстонию и Литву.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге осуществлена первая погрузка партии удобрений в Китай по Северному морскому пути.