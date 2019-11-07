Heineken откажется от пластиковых колец на упаковках пива

Компания Heineken UK объявила, что к концу 2021 года перестанет продавать упаковки пива, скрепленные при помощи пластиковых колец или целлофановой обертки. Реализация программы стартует в Великобритании уже в апреле 2020 года. Благодаря этому компании удастся сократить количество используемого пластика на 517 тонн в год.

На реализацию программы компания потратит £22 млн, которые пойдут на реорганизацию производства на трех британских заводах пивоваренной компании. Пластиковые кольца и обертку заменят упаковкой из плотного картона, который пригоден для полной переработки. Сначала компания сменит упаковку брендов Heineken, Foster's и Kronenbourg 1664, а позднее изменения коснутся остальных марок пива. «Это то, чего наши потребители хотят и ждут от нас, и мы работали над этим и проводили тесты инновационной упаковки в течение трех лет»,— заявила глава маркетинговой службы Heineken Синди Тервоорт.

Ранее об аналогичных мерах объявляли и другие крупные производители пива, такие как Carlsberg, Budweiser и Diageo.

Кирилл Сарханянц