ГУП «ТЭК СПб» завершило реконструкцию теплосетей в Озерках на год раньше срока

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили реконструкцию тепловых сетей в Выборгскогм районе Петербурга на год раньше намеченного срока. Согласно госконтракту, работы необходимо было выполнить до середины октября 2020 года, однако к началу ноября текущего года они фактически закончены, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Всего за время реконструкции было заменено более 7 тыс. м изношенной теплотрассы диаметром 50-300 мм в квартале, ограниченном улицей Сикейроса, улицей Есенина, Северным проспектом и проспектом Художников. Теплоснабжение абонентов от котельной Парнас в 3-ем Верхнем переулке переключено на постоянную схему.

Ранее “Ъ-СПб” писал о намерении ГУП «ТЭК СПб» инвестировать в модернизацию теплосетей Выборгского района Петербурга 1,8 млрд рублей.