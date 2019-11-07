Компания iGooods увеличила оборот до 1,8 млрд рублей с начала года

Петербургский сервис доставки продуктов iGooods увеличил оборот за три квартала 2019 года в 2,5 раза — до 1,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент компания доставляет продукты из 124 гипермаркетов: 56 из них находятся в Петербурге, 54 — в Москве, остальные — в регионах. Средний чек увеличился на 7% — до 3 866 руб., сообщили в компании.

Большая часть оборота iGooods приходится на Петербург. С начала года по всем районам города было совершено 387 872 доставок — в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом наибольшее количество заказов продуктов совершают жители Красносельского, Кировского и Приморского районов города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сервис доставки iGooods продал 10-процентную долю компании маркетплейсу Joom.