Сервис доставки iGooods продал 10-процентную долю маркетплейсу Joom

Маркетплейс Joom, среди основателей которого значится экс-гендиректор социальной сети «Одноклассники» и бывший вице-президент Mail.ru Group Илья Широков, приобрел 10% управляющей компании петербургского сервиса доставки товаров iGooods. Сумма сделки составила 325 млн рублй, она была закрыта в середине августа, денежные средства поступили одним траншем, сообщили в компании.

После приобретения доли в iGooods компания Joom станет вторым по величине акционером сервиса после его сооснователя Дмитрия Куниса. По условиям соглашения, Joom получит место в совете директоров. Предполагается, что привлеченные средства iGooods направит на расширение франчайзинговой сети как в городах присутствия, так и в новых регионах. Кроме этого, компания будет развивать доставку в корпоративном секторе.

Площадка Joom была основана в 2016 году, она работает более чем в 100 странах мира. Общая аудитория маркетплейса, по собственным данным компании, превышает 25 млн активных пользователей в месяц, в России — 10 млн.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам первого полугодия 2019 года оборот сервиса доставки продуктов iGooods увеличился в 2,63 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,2 млрд руб.