Краснодар сохраняет лидерство в ЮФО по объему инвестиций и обороту розничной торговли

По итогам первого полугодия текущего года, Краснодар занимает лидирующие позиции в рейтинге социально-экономической конкурентоспособности региональных центров Южного федерального округа. Так, по 18 из 34 показателей столица Кубани опередила Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Элисту и Майкоп, сообщили в мэрии.

В частности, Краснодар удерживает первое место среди столиц регионов ЮФО по объему отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям. Всего за шесть месяцев этого года этот показатель составил 40,6 млрд руб. На втором месте – Ростов-на-Дону (17,6 млрд руб.), на треттьем — Волгоград (12,9 млрд руб.).

По обороту розничной торговли по крупным и средним организациям Краснодар показал результат в 101,1 млрд руб., также опередив Ростов-на-Дону (88,7 млрд руб.) и Волгоград (60,5 млрд руб.), а по обороту розничной торговли в расчете на одного жителя показатель составил 100,4 тыс. руб. (Ростов-на-Дону — 78,3 тыс. руб., Волгоград — 59,8 тыс. руб.)

В первом полугодии 2019 года крупными и средними организациями общественного питания в Краснодаре было реализовано продукции на 4 млрд руб. Это также первое место среди столиц ЮФО. Следом идут Ростов-на-Дону (2,5 млрд руб.) и Волгоград (1,8 млрд руб.). По объему платных услуг по крупным и средним организациям Краснодар показал 68,7 млрд руб. (Ростов-на-Дону — 30,1 млрд руб., Волгоград — 29,5 млрд руб.). Сттолица Кубани также лидирует по объему платных услуг в расчете на одного жителя (68,2 тыс. руб.). В Волгограде этот показатель составляет 29,1 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 26,6 тыс. руб.

Василий Хитрых