Мошенники в Краснодаре обманом присвоили 33 земельных участка на 80 млн рублей

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда ужесточила наказание женщине и мужчине, ранее осужденных за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если первоначально Ленинский районный суд Краснодара приговорил фигурантов уголовного дела к четырем с половиной годам колонии общего режима, то апелляционная инстанция добавила им еще по полтора года. Апелляционную жалобу подал гособвинитель, сославшись на слишком мягкое наказание.

Как сообщили в краевом суде, на скамье подсудимых оказались бывшие председатель краснодарского НСТ «Урожай» и председатель потребительского газо-эксплуатационного кооператива «Урожай-Газ». С 2011 по 2014 годы обманным путем они приобрели земельные участки в садоводческом товариществе «Урожай». Председатели на основании подложных документов провели незаконное межевание участка, разделив его на 33 части. От подконтрольных лиц они получили доверенности на предоставление их интересов и обратились в суд с иском о признании за указанными людьми права собственности. В результате они приобрели право собственности на 33 земельных участка, причинив ущерб более чем на 80 млн руб.

Приговор вступил в законную силу.

Василий Хитрых