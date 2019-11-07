Опера уходит в цифру

В Санкт-Петербурге с 8 по 12 ноября пройдет международный фестиваль «Digital opera 2.0. Опера цифровой эпохи», который объединит оперу и мультимедийные технологии. В рамках фестиваля пройдут лекции, круглые столы, встречи с признанными авторитетами оперного мира.

По словам организаторов международного фестиваля, «Digital opera 2.0. Опера цифровой эпохи» адресован и создателям оперных спектаклей, и самым преданным поклонникам этого жанра. Зрители получат редкую возможность увидеть оперу на большом экране на марафоне специальных показов в кинотеатре «Родина» 9 и 10 ноября. В программе — киноверсии великих постановок мирового оперного театра: от легендарных архивных записей до эпатажных постановок режиссеров-новаторов. Основной акцент будет сделан на творчестве самого востребованного в мире российского оперного театра режиссера Дмитрия Чернякова. Так как большинство спектаклей Чернякова идут за границей, фестиваль предоставит уникальный шанс для участников их увидеть.

Также специалисты в области оперы смогут встретиться и обсудить все важнейшие проблемы и задачи этого высокого искусства. С этой целью с 9 по 11 ноября пройдут круглые столы, батлы и лекции при участии самых значимых фигур из мира оперы.

Как отмечает автор идеи и генеральный продюсер фестиваля Надежда Абрамова, его идея родилась от любви, от любви к опере: «В современном мире царит рационализм. Разум в нашем обществе ценится выше эмоций. И именно поэтому, интуитивно ощущая дефицит ярких эмоций, мы ищем их в искусстве. Но все мы понимаем, что опера — искусство не для всех. И тут нам на помощь приходит мультимедиа — благодаря новым цифровым технологиям в оформлении спектакля все условное в классической опере становится реальным. И современному зрителю становится легко ее понять, принять и полюбить».

В рамках фестиваля также пройдет конкурс «Цифровой Гонзага». Его участники, молодые мультимедиа-художники, получат возможность завить о себе миру в Эрмитажном театре и показать, как старинные эскизы декораций XVIII века благодаря цифровым технологиям превращаются в мультимедийный спектакль с новым содержанием. Увидеть спектакль и выставку эскизов декораций театральных художников из собрания Государственного Эрмитажа можно в Эрмитажном театре 9 и 10 ноября с 10.00 до 19.00.

По мнению Евгения Елисеева, президента фестиваля, одна из его основных задач — стать знаковым событием в Петербурге. Событием, на которое будут стремиться попасть и зрители, и творцы, так как только здесь можно будет увидеть новаторское применение цифровых технологий в театре. По сути, фестиваль должен стать полноценным проводником из цифрового мира в аналоговую оперу. А значит, число тех, кто будет любить оперу и понимать ее, будет расти каждый год.

Апофеозом и итоговым событием фестиваля станет мультимедийный спектакль «Digital Gala. Сториз мировой оперы» в Михайловском театре 12 ноября.

11 ноября, 16.30-19.00 ПРОФЕССИОНАЛЫ И ДИЛЕТАНТЫ. ВЗГЛЯД НА ОПЕРУ ИЗ ИНТЕРНЕТА. Круглый стол с участием редактора крупнейшего международного оперного интернет-ресурса Bachtrack Марка Пуллинджера, главного редактора газеты «Коммерсантъ» Владимира Желонкина, руководителя отдела культуры газеты «Коммерсантъ» Сергея Ходнева. Вопросы отношений театральной критики и творцов. Как противостоять любительскому взгляду на оперное искусство в интернете? Как профессиональные искусствоведы и критики относятся к возникновению нового синтеза классического искусства и цифровых технологий? Какой он — свежий взгляд на современный оперный театр?

Петр Алексеев