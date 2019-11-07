«Современные банковские продукты позволяют с детства воспитывать правильное отношение к финансам»

— Что дает родителям оформление детских карт?

— Современные банковские продукты позволяют родителям с раннего детства закладывать основы правильного отношения к финансам. Многие банки предлагают оформить карты детям начиная с шести-семи лет. Именно с этого возраста целесообразно начинать рассказывать ребенку о правильном обращении с деньгами: дети уже могут вести простой счет, понимают суть процесса накопления, предназначение денег и источники их появления.

— Какие возможности дает использование банковской карты самим детям?

— Прежде всего, банковская карта для ребенка — важный атрибут взросления.

По нашим наблюдениям, наибольший спрос на детские карты приходится на конец лета, когда перед началом учебного года родители начинают задумываться о том, в каком виде лучше давать детям деньги. Такими картами сегодня можно расплачиваться не только в магазинах, но и во многих школьных столовых.

При необходимости родители могут быстро перевести необходимую сумму на карту ребенка. А он, в свою очередь,— внести свою лепту в экономию семейного бюджета. Расплачиваясь картой, дети становятся участниками различных акций от партнеров банка; кроме того, детские карты некоторых банков предусматривают кэшбэк за покупки. В нашем случае можно получить кэшбэк в размере 5% за оплату в ресторанах, кофейнях и заведениях фастфуда. Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 2 тыс. руб.

— Насколько дети готовы к использованию высокотехнологичных возможностей банковской карты?

— Каждое следующее поколение детей все лучше разбирается в современных технологиях. Сегодня с ранних лет они принимают активное участие в жизни общества, а мы, как родители, стараемся максимально быстро приучить своих детей к системе электронных расчетов. Следуя этой тенденции, большинство банков при разработке детских продуктов учитывают возможности проводить платежи с использованием детского «пластика» при помощи мобильного телефона или «умных» часов с NFC-модулем — для оплаты в Google Pay (Android), Apple Pay и Samsung Pay.

— Что нужно обязательно учитывать родителям при оформлении детской карты?

— Главное — сразу определить размер суммы, которую ребенок сможет потратить за день и установить ежедневный лимит, а также подключить SMS-уведомления о тратах по карте на своем телефоне или, например, заблокировать возможность покупок в интернете.

Необходимо также объяснить ребенку основные правила безопасности использования карты: не называть посторонним PIN-код, не передавать какие-либо данные своей карты третьим лицам. Это крайне важно делать своевременно, поскольку ребенок еще не набрался опыта и его карта может быть более уязвимой для мошенников, чем взрослый «пластик».

Беседовала Елена Шепелева