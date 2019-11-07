Объем отгрузки щебня на карьерах Северского Донца в этом году упал на 38%

На реке Северский Донец в Ростовской области объем отгрузки щебня в этом году по состоянию на 5 ноября составил 69,2 тыс. т, сообщает ИАА «ПортНьюс» . Это на 38% ниже уровня прошлого года. В прошлом года в навигацию по Северскому Донцу перевезли 111 тыс. т щебня, в 2017 году – 123 тыс. т.

«Работают только баржебуксирные составы, баржи грузоподъемностью 600 и 1 тыс. т. В предыдущие годы Азово-Донская нерудная компания, входящая в Азово-Донское пароходство, эксплуатировала шесть баржебуксирных составов. Сейчас в связи с кадровыми и финансовыми проблемами, а также в связи с нехваткой транзитного флота для вывоза грузов в порты Волги и Камы, в навигацию 2019 года работать только один состав, с Пашеновского и Потаповского карьеров»,— передает издание слова начальника службы управления движением флота ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Александра Сальникова.

После погрузки баржебуксирный состав следует в Усть-Донецкий порт для перевалки и хранения груза на складских площадках. Затем щебень грузят на крупнотоннажные суда, которые отправляются в порты Волжского бассейна.

Дарья Голякова