— Насколько активно ваши клиенты заводят собственные карты детям в России в целом и на юге страны в частности?

— Специализированные детские карты оформляют менее 1% клиентов. Наиболее активно ими пользуются в Москве и Санкт-Петербурге. Столицы более технологичны, их жители совершают большее количество электронных платежей и активнее используют Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Естественно, дети копируют финансовые модели поведения взрослых.

Количество детских карт, оформленных нашим банком на юге России, приближается к 1 тыс. В Краснодарском крае интерес к ним существенно выше, чем в Ростовской области: в 2019 году на Кубани было оформлено почти в четыре раза больше таких карт, чем на Дону. По нашим данным, в этом году в Краснодаре детской картой банка пользуются 530 детей, 100 из них — подростки. С 14 лет дети с согласия родителей могут оформить любую банковскую карту.

Интерес к таким картам традиционно возрастает перед началом учебного года и в декабре — когда родители оформляют ее в качестве подарка ребенку на Новый год.

— Какие тенденции вы наблюдаете, анализируя траты несовершеннолетних держателей карт?

— Около 40% операций по детским картам нашего банка в 2019 году составила безналичная оплата покупок и услуг; треть операций — снятие наличных в банкоматах, остальное — межкарточные переводы.

С каждым годом количество транзакций по детским картам растет. Например, за первые шесть месяцев 2019 года с использованием детских карт на юге России было совершена почти 51 тыс. транзакций. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма транзакции составила 438 руб. Особые пики активности юных клиентов нашего банка пришлись на начало года, а также на конец февраля — начало марта, то есть на период весенних каникул, и на майские праздники.

— Зависят ли характер и размер трат от пола и возраста ребенка?

— Мальчики и девочки совершают одинаковое количество операций по банковским картам; частота транзакций зависит от возраста. Наибольшей популярностью детская карта пользуется среди подростков в возрасте от 12 до 14 лет: в этой группе зафиксирован и самый высокий средний чек (537 руб.). Среди 15–17-летних этот показатель снижается до 398 руб., при этом представители старшей возрастной группы совершают траты чаще других. Подобная динамика может говорить о том, что с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам.

Чаще всего несовершеннолетние держатели «пластика» тратят деньги на продукты, кафе и транспорт — общественный и такси. Девочки-подростки покупают книги, одежду и косметику в торговых центрах и интернет-магазинах. Мальчики с помощью карты чаще приобретают гаджеты, аксессуары для них, оплачивают компьютерные игры и мобильные приложения.

Сейчас самый активный юный клиент на юге России — это 15-летняя жительница Краснодара. За полгода она совершила более 600 транзакций.

Беседовал Иван Демидов