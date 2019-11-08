Защитник пережил нападение

В пятницу суд Кемерово рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу киллера, совершившего покушение на известного кузбасского адвоката Сергея Учителя. Единственная выпущенная исполнителем пуля только ранила юриста, после чего стрелок был задержан охраной юридической компании. В качестве одной из приоритетных рассматривается версия попытки заказного убийства. После громкого преступления губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал от правоохранительных органов усилить меры безопасности на территории региона.



Управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области в пятницу обратится в суд за санкцией на арест киллера, тяжело ранившего адвоката Сергея Учителя. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Покушение на 43-летнего Сергея Учителя было совершено вечером 6 ноября. По предварительным данным, около 19:30 сопредседатель коллегии «Регионсервис» вышел из офиса, расположенного в самом центре Кемерово, и направился к автомобилю. Адвокат уже успел открыть дверь своего Porsche Panamera, когда прозвучал выстрел. Пуля попала господину Учителю в грудь, раненый адвокат упал на землю и ногами попытался выбить у киллера пистолет. Борьба длилась не более пяти секунд. Ни добить свою жертву, ни скрыться с места преступления злоумышленник не успел. Подбежавший охранник провел против него болевой прием — заломил ему руку за спину и свалил с ног. Вместе с сотрудником конвойной службы УМВД по Кемерово, случайно оказавшимся на месте расстрела, они удерживали стрелка до приезда опергруппы. Для верности задержанного связали по рукам и ногам скотчем.

От офиса коллегии адвоката забрала неотложка. Сергея Учителя прооперировали. По прогнозам врачей, его жизни ничего не угрожает. Пока адвокат находится в больнице, к его палате приставлена охрана.

Криминалисты обнаружили на месте происшествия стреляную гильзу и пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического. С задержанным, в отношении которого возбуждено дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), второй день работают следователи. Они установили, что 53-летний подозреваемый является уроженцем приморского города Находка. В Кемерово он прилетел якобы для поиска работы, проживал в арендованной квартире. Жертву стрелок поджидал на автопарковке в течение нескольких часов. Правоохранители расследуют все возможные версии о мотивах покушения. В качестве одной из приоритетных рассматривается версия попытки заказного убийства.

Сослуживец господина Учителя Андрей Переладов отказался обсуждать возможные версии происшедшего. Кемеровский юрист Антон Крючков, который не раз пересекался с Сергеем Учителем по работе, назвал случившееся «шоковой ситуацией» для адвокатского сообщества Кузбасса. Господин Крючков связывает инцидент с профессиональной деятельностью коллеги. Следователям придется проверить все дела, которые вел юрист за последнее время. Кандидат юридических наук Сергей Учитель специализируется на ведении дел в области корпоративного права.

Коллегии «Регионсервис» 18 лет. Она является одной из крупных региональных юридических компаний России. Ее офисы открыты в пяти городах, в том числе в Москве, штат насчитывает более полусотни юристов. Среди клиентов коллегии крупные металлургические и энергокомпании, кредитные учреждения, а также органы власти. Юридическим победам «Регионсервиса» и отзывам благодарных клиентов посвящены несколько страниц сайта коллегии. В 2019 году компания стала лауреатом национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Триумф».

Расстрел адвоката стал вторым резонансным преступлением, совершенным в Кузбассе за последнюю неделю. В ночь на 1 ноября на своем приусадебном участке был убит экс-мэр шахтерского города Киселев­ска Сергей Лаврентьев. После преступлений губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал от силовых ведомств Кузбасса усилить меры безопасности в регионе. В частности, правоохранителям поручено организовать проверку лидеров и активных участников местных преступных группировок.

Константин Воронов